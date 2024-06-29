UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Житомирській та Харківській областях загинули енергетики

Фото: у Житомирській та Харківській областях загинули енергетики (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Двоє енергетиків загинули в Україні. Це сталося в Житомирській та Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

"У Житомирській та Харківській областях під час обслуговування електромереж загинули працівники обленерго", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Житомирській області 31-річний електромонтер з експлуатації розподільних мереж потрапив під напругу під час огляду повітряної лінії. 

А у Харківській області під напругу потрапив 40-річний майстер розподільних мереж.

"Лікарі швидкої констатували його смерть", - додали у Міненерго.

Не перший випадок

Нещодавно повідомлялося, що в лікарні помер енергетик, який отримав поранення під час атаки на енергооб'єкт у Запорізькому районі 22 червня.

Крім того, в Донецькій області, під час виконання робіт, під ворожий обстріл потрапила бригада енергетиків. Один із них отримав поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міненерго