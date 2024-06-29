У Житомирській та Харківській областях загинули енергетики
Двоє енергетиків загинули в Україні. Це сталося в Житомирській та Харківській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.
"У Житомирській та Харківській областях під час обслуговування електромереж загинули працівники обленерго", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, у Житомирській області 31-річний електромонтер з експлуатації розподільних мереж потрапив під напругу під час огляду повітряної лінії.
А у Харківській області під напругу потрапив 40-річний майстер розподільних мереж.
"Лікарі швидкої констатували його смерть", - додали у Міненерго.
Не перший випадок
Нещодавно повідомлялося, що в лікарні помер енергетик, який отримав поранення під час атаки на енергооб'єкт у Запорізькому районі 22 червня.
Крім того, в Донецькій області, під час виконання робіт, під ворожий обстріл потрапила бригада енергетиків. Один із них отримав поранення.
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