У Житомирській та Харківській областях загинули енергетики

Двоє енергетиків загинули в Україні. Це сталося в Житомирській та Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго .

Зокрема, у Житомирській області 31-річний електромонтер з експлуатації розподільних мереж потрапив під напругу під час огляду повітряної лінії.

"У Житомирській та Харківській областях під час обслуговування електромереж загинули працівники обленерго", - йдеться у повідомленні.

Не перший випадок

Нещодавно повідомлялося, що в лікарні помер енергетик, який отримав поранення під час атаки на енергооб'єкт у Запорізькому районі 22 червня.

Крім того, в Донецькій області, під час виконання робіт, під ворожий обстріл потрапила бригада енергетиків. Один із них отримав поранення.

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