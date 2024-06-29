В Житомирской и Харьковской областях погибли энергетики

Двое энергетиков погибли в Украине. Это случилось в Житомирской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго .

А в Харьковской области под напряжение попал 40-летний мастер распределительных сетей.

В Житомирской области 31-летний электромонтер по эксплуатации распределительных сетей попал под напряжение при осмотре воздушной линии.

"В Житомирской и Харьковской областях при обслуживании электросетей погибли работники облэнерго", - говорится в сообщении.

Не первый случай

Недавно сообщалось, что в больнице умер энергетик, получивший ранения во время атаки на энергообъект в Запорожском районе 22 июня.

Кроме того, в Донецкой области, во время выполнения работ, под вражеский обстрел попала бригада энергетиков. Один из них получил ранения.

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