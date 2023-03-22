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В Житомирской области вражеские "Шахеды" повредили объект инфраструктуры

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Житомир, Среда 22 марта 2023 08:58
В Житомирской области вражеские "Шахеды" повредили объект инфраструктуры Фото: в Житомирской области поврежден объект инфраструктуры (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в ночь на 22 марта атаковала Житомирскую область дронами-камикадзе. В результате удара поврежден объект инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Житомирской ОВА Виталия Бунечко в Telegram.

По его словам, в Житомирской области силы противовоздушной обороны уничтожили три вражеских дрона-камикадзе типа Shahed.

"Повреждение получил один из объектов инфраструктуры области. Жертв и пострадавших от этого инцидента нет", - отметил Бунечко.

Напомним, вчера Россия выпустила по Украине 21 дрон-камикадзе. Украинские защитники сбили 16 вражеских беспилотников.

В Киевской области вражеские дроны попали в лицей и общежития. В результате атаки трое погибших и семеро раненых.

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