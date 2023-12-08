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В Житомирській області внаслідок пожежі загинули троє дітей

П'ятниця 08 грудня 2023 16:55
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В Житомирській області внаслідок пожежі загинули троє дітей Фото: в Житомирській області внаслідок пожежі загинули троє дітей (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

В селі Вербівка Коростенського району Житомирської області сталась пожежа в одному з житлових будинків. Троє дітей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Як пише ДСНС, дім був охоплений полум'ям на момент прибуття пожежників.

"Гасити пожежу надзвичайникам допомагали вогнеборці місцевої пожежної охорони з двох сіл, проте аби повністю її ліквідувати знадобилося майже 1,5 год", - пише пресслужба.

Фото: в Житомирській області внаслідок пожежі загинули троє дітей (t.me/dsns_telegram)

Внаслідок пожежі загинули троє дітей віком від 2 до 5 років. Мама малюків, 1986 року народження, отримала опіки.

"Попередня причина трагедії – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення", - додає ДСНС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Києві двоє людей постраждали через пожежу в одному з сіл Бориспільського району, які намагались приборкати вогонь самотужки.

Зокрема масштабна пожежа сталася на станції технічного обслуговування у Солом'янському районі Києва 14 листопада.

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