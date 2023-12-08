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В Житомирской области в результате пожара погибли трое детей

Пятница 08 декабря 2023 16:55
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В Житомирской области в результате пожара погибли трое детей Фото: в Житомирской области в результате пожара погибли трое детей (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

В селе Вербовка Коростенского района Житомирской области произошел пожар в одном из жилых домов. Трое детей погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Как пишет ГСЧС, дом был охвачен пламенем на момент прибытия пожарных.

"Тушить пожар чрезвычайникам помогали пожарные местной пожарной охраны из двух сел, однако чтобы полностью его ликвидировать понадобилось почти 1,5 часа", - пишет пресс-служба.

Фото: в Житомирской области в результате пожара погибли трое детей (t.me/dsns_telegram)

В результате пожара погибли трое детей в возрасте от 2 до 5 лет. Мама малышей, 1986 года рождения, получила ожоги.

"Предварительная причина трагедии - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления", - добавляет ГСЧС.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве два человека пострадали из-за пожара в одном из сел Бориспольского района, которые пытались обуздать огонь самостоятельно.

В частности масштабный пожар произошел на станции технического обслуживания в Соломенском районе Киева 14 ноября.

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