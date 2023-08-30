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У Житомирській області відновили проїзд ушкодженою обстрілом ділянкою залізниці

Фото: УЗ повертається до графіку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Житомирській області відновили проїзд ушкодженою ворожим обстрілом ділянкою залізниці. "Укрзалізниця" повертається до руху за графіком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу "Укрзалізниці" в Telegram.

За даними прес-служби, затримуються насамперед поїзди

  • №54 Перемишль - Київ (+5 годин) та
  • №743 Дарниця - Львів (+2:20),

"Дякуємо колегам з ДСНС за оперативну співпрацю, всіх довеземо безпечно, повертаємось до руху за розкладом", - йдеться в повідомленні.

Удар у Житомирській області

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня Росія атакувала один із об'єктів інфраструктури Житомирської області дронами-камікадзе.

Завдяки ефективній роботі ППО частина повітряних цілей була збита. Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно. Вогнища спалаху, що виникли через ворожу атаку, оперативно ліквідували. Місце події обстежується представниками правоохоронних органів.

Раніше "Укрзалізниця" попереджала, що у зв’язку з ліквідацією наслідків нічного обстрілу у Житомирській області затримуються три поїзди. 

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