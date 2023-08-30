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"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів через удар дронів по Житомирській області

Україна, Середа 30 серпня 2023 09:47
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"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів через удар дронів по Житомирській області Фото: поїзди затримуються 30 серпня через удар дронів Житомирській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У зв’язку з ліквідацією наслідків нічного ворожого обстрілу у Житомирській області затримуються три поїзди. Затримка становить від 30 хвилин до 2 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу "Укрзалізниці" в Telegram.

За даними прес-служби, затримуються наступні поїзди:

  • №54 Перемишль - Київ до 2 годин;
  • №№743 Дарниця - Львів до 1 години;
  • №68 Варшава - Київ до 30 хвилин.

"Всі інші 84 поїзди далекого сполучення - за розкладом", - йдеться в повідомленні.

Удар 30 серпня

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня Росія атакувала один із об'єктів інфраструктури Житомирської області дронами-камікадзе.

Завдяки ефективній роботі ППО частина повітряних цілей була збита. Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно.

Вогнища спалаху, що виникли через ворожу атаку, оперативно ліквідували. Місце події обстежується представниками правоохоронних органів.

Як повідомляло РБК-Україна, вночі 30 вересня Київ і низка областей опинилися під масованою атакою дронів і ракет. Майже всі цілі силам ППО вдалося збити, проте є пошкодження, які постраждали та загинули. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що було знищено всіх 28 крилатих ракет і 15 із 16 ударних безпілотників росіян.

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Укрзалізниця Житомир дрони
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