У Житомирській області вибухотехніки знищили бойову частину російського дрона (відео)

У Житомирській області вибухотехніки знищили бойову частину російського безпілотника та касетні елементи крилатої ракети Х-101. Їх виявили після ворожих атак напередодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.
Як повідомляється, днями жителі одного з населених пунктів області знайшли в полі металеві кулі, про що повідомили поліцію.
Фахівці встановили, що це касетні суббоєприпаси від крилатої ракети Х-101. Поліцейські зібрали вибухонебезпечні предмети та знищили шляхом підриву.
Також під час однієї із нещодавніх повітряних атак українські захисники збили на території області безпілотник. Внаслідок його падіння ніхто з людей не постраждав.
Вибухотехніки поліції виявили уламки, а також бойову частину, що не розірвалась. Її вилучили за допомогою спеціального вибухотехнічного обладнання та транспортували на підривний майданчик, де знищили методом дистанційного контрольованого вибуху.
Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники для повітряних ударів по Україні застосували ракети та ударні безпілотники.
Силами та засобами ППО було збито майже чотири десятки ворожих дронів над 9 областями.
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