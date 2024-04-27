У Житомирській області вчитель напав з ножем на підлітків: один загинув

Подія сталась ввечері 25 квітня у селі Луковець на Житомирщині. До поліції звернулась місцева мешканка, яка повідомила, що неподалік магазину двоє юнаків отримали ножові поранення..

Що встановило слідство

Двоє хлопців приїхали до свого колишнього вчителя, аби з’ясувати стосунки. Один із них звинуватив чоловіка, що той залицявся до його дівчини. Згодом конфлікт переріс у бійку.

"23-річний чоловік дістав ножа та почав завдавати ударів опонентам. Для 17-річного жителя смт Хорошева поранення стало смертельним. За життя його однолітка нині борються медики",- йдеться в повідомленні.

Фігуранта затримали. Вирішуватиметься питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинення тяжких злочинів чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне увʼязнення.