В Житомирській області працює ППО

У Житомирській області в ніч проти середи, 22 березня, працюють системи протиповітряної оборони на тлі оголошеної повітряної тривоги попередньо через ворожі дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка у Telegram .

Оголошення про роботу ППО в регіоні відбулося близько 2.20 ночі, майже через дві години після сигналу повітряної тривоги.

Чиновник закликає зберігати спокій та не поширювати кадри про роботу систем у соціальних мережах, щоб даними не зміг скористатися супротивник та підкоригувати свої удари.

"На Житомирщині працює ППО! Зберігайте спокій, не знімайте та не викладайте фото та відео роботи протиповітряної оборони!" - пише голова ОВА.