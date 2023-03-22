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В Житомирській області працює ППО

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Житомирська область, Середа 22 березня 2023 02:40
В Житомирській області працює ППО Фото: робота ППО в Житомирській області розпочалася після повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Житомирській області в ніч проти середи, 22 березня, працюють системи протиповітряної оборони на тлі оголошеної повітряної тривоги попередньо через ворожі дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка у Telegram.

Оголошення про роботу ППО в регіоні відбулося близько 2.20 ночі, майже через дві години після сигналу повітряної тривоги.

Чиновник закликає зберігати спокій та не поширювати кадри про роботу систем у соціальних мережах, щоб даними не зміг скористатися супротивник та підкоригувати свої удари.

"На Житомирщині працює ППО! Зберігайте спокій, не знімайте та не викладайте фото та відео роботи протиповітряної оборони!" - пише голова ОВА.

Зазначимо, перед цим про роботу ППО вночі повідомлялося у Київській області.

Додамо, що раніше у Київській ОВА попередили жителів регіону про можливу атаку дронів-камікадзе та заявили, що сили ППО готові до відбиття загрози.

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