В Житомирской области работает ПВО
В Житомирской области в ночь на среду, 22 марта, работают системы противовоздушной обороны на фоне объявленной воздушной тревоги предварительно из-за вражеских дронов-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Житомирской областной военной администрации Виталия Бунечко в Telegram.
Объявление р работе ПВО в регионе последовало около 2.20 ночи, почти через два часа после сигнала воздушной тревоги.
Чиновник призывает сохранять спокойствие и не распространять кадры о работе систем в социальных сетях, чтобы данными не смог воспользоваться противник и подкорректировать свои удары.
"В Житомирской области работает ПВО! Сохраняйте спокойствие, не снимайте и не выкладывайте фото и видео работы противовоздушной обороны!" - пишет глава ОВА.
Отметим, перед этим о работе ПВО ночью сообщалось в Киевской области.
Добавим, что ранее в Киевской ОВА предупредили жителей региона о возможной атаке дронов-камикадзе и заявили, что силы ПВО готовы к отражению угрозы.
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