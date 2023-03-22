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В Житомирской области работает ПВО

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Житомирская область, Среда 22 марта 2023 02:40
В Житомирской области работает ПВО Фото: работа ПВО в Житомирской области началась после воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Житомирской области в ночь на среду, 22 марта, работают системы противовоздушной обороны на фоне объявленной воздушной тревоги предварительно из-за вражеских дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Житомирской областной военной администрации Виталия Бунечко в Telegram.

Объявление р работе ПВО в регионе последовало около 2.20 ночи, почти через два часа после сигнала воздушной тревоги.

Чиновник призывает сохранять спокойствие и не распространять кадры о работе систем в социальных сетях, чтобы данными не смог воспользоваться противник и подкорректировать свои удары.

"В Житомирской области работает ПВО! Сохраняйте спокойствие, не снимайте и не выкладывайте фото и видео работы противовоздушной обороны!" - пишет глава ОВА.

Отметим, перед этим о работе ПВО ночью сообщалось в Киевской области.

Добавим, что ранее в Киевской ОВА предупредили жителей региона о возможной атаке дронов-камикадзе и заявили, что силы ПВО готовы к отражению угрозы.

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Житомир ПВО воздушная тревога
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