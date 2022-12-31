Жалюгідні росіяни вдались до чергового масованого обстрілу. В Житомирській області попередили про роботу ППО.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка.
Бунечко заявив про те, що сили протиповітряної оборони наразі працюють в Житомирській області.
Інші подробиці поки що не розкривались.
Нагадаємо, РБК-Україна розкриває усі подробиці масованого обстрілу до якого вдалась Росія напередодні Нового року.
Тим часом в Україні почались екстрені відключення світла на тлі російського удару.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.