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В Житомирській області попередили про роботу ППО

Фото: в Житомирській області попередили про роботу ППО (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Жалюгідні росіяни вдались до чергового масованого обстрілу. В Житомирській області попередили про роботу ППО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

Бунечко заявив про те, що сили протиповітряної оборони наразі працюють в Житомирській області.

Інші подробиці поки що не розкривались.

Нагадаємо, РБК-Україна розкриває усі подробиці масованого обстрілу до якого вдалась Росія напередодні Нового року.

Тим часом в Україні почались екстрені відключення світла на тлі російського удару.

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