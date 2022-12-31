Фото: в Житомирській області попередили про роботу ППО (Getty Images)

Жалюгідні росіяни вдались до чергового масованого обстрілу. В Житомирській області попередили про роботу ППО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

Бунечко заявив про те, що сили протиповітряної оборони наразі працюють в Житомирській області. Інші подробиці поки що не розкривались.