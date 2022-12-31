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В Житомирской области предупредили о работе ПВО

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Суббота 31 декабря 2022 13:59
В Житомирской области предупредили о работе ПВО Фото: в Житомирской области предупредили о работе ПВО (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Жалкие россияне прибегли к очередному массированному обстрелу. В Житомирской области предупредили о работе ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

Бунечко заявил о том, что силы противовоздушной обороны работают в Житомирской области.

Другие подробности пока не раскрывались.

Напомним, РБК-Украина раскрывает все подробности массированного обстрела, к которому прибегла Россия в канун Нового года.

Между тем, в Украине начались экстренные отключения света на фоне российского удара.

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