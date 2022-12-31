Фото: в Житомирской области предупредили о работе ПВО (Getty Images)

Жалкие россияне прибегли к очередному массированному обстрелу. В Житомирской области предупредили о работе ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

Бунечко заявил о том, что силы противовоздушной обороны работают в Житомирской области. Другие подробности пока не раскрывались.