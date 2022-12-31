В Житомирской области предупредили о работе ПВО
Фото: в Житомирской области предупредили о работе ПВО (Getty Images)
Жалкие россияне прибегли к очередному массированному обстрелу. В Житомирской области предупредили о работе ПВО.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.
Бунечко заявил о том, что силы противовоздушной обороны работают в Житомирской области.
Другие подробности пока не раскрывались.
Напомним, РБК-Украина раскрывает все подробности массированного обстрела, к которому прибегла Россия в канун Нового года.
Между тем, в Украине начались экстренные отключения света на фоне российского удара.
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