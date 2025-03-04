У Житомирській області переглянуть політику підтримки ветеранів: подробиці

У Житомирській області хочуть створити нові ветеранські простори та запустити партнерство з вишами для перекваліфікації ветеранів - це частина заходів в межах програми комплексного відновлення регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.
За її словами, при підготовці програми комплексного відновлення (ПКВ) місцева влада провела детальний аналіз потреб ветеранів і виявила низку проблем, що потребують вирішення. Основними викликами є недостатній доступ до якісних реабілітаційних послуг, проблеми з житловим забезпеченням та працевлаштуванням.
Крім цього, ветерани часто стикаються з психологічними труднощами, такими як посттравматичний стресовий розлад, що впливає на їхню здатність до інтеграції в суспільство. Крім того, спостерігається недостатнє залучення ветеранів до активного громадського життя та бракує ефективних програм підтримки підприємництва серед ветеранів.
"Одна з важливих проблем, яку місцева влада встановила при розробці ПКВ - брак доступного житла для ветеранів, особливо для тих, чиє житло було зруйноване або залишилося на окупованій території. Це питання залишається актуальним, оскільки без наявності стабільного житла ветерани не можуть повністю інтегруватися в суспільство. Відсутність ефективних механізмів для отримання соціального та тимчасового житла, а також складності в оформленні іпотечних кредитів", - наголосила Шуляк.
Водночас, підкреслила вона, бракує і важливих нематеріальних ресурсів. Зокрема, йдеться про:
Психологічну підтримку ветеранів:
Працевлаштування та освіту ветеранів:
Соціальну інтеграцію:
"Тож завдання для програми комплексного відновлення Житомирської області - забезпечити основні механізми, які дозволять мінімізувати ці сумні наслідки. Місцева влада пропонує досить широкий перелік заходів цього напрямку", - повідомила голова комітету місцевого самоврядування.
Зокрема, йдеться про:
Розвиток ветеранських просторів:
Співпрацю з вищими навчальними закладами:
Соціальну підтримку та інтеграцію:
Запровадження цифрових рішень та інновації:
"Розвиток ветеранських просторів та просторів - важливий крок для забезпечення підтримки та реінтеграції ветеранів у цивільне життя і місцева влада це розуміє, тому пропонує дієві кроки - впровадження нових просторів, розширення спектру послуг, співпраця з вищими навчальними закладами та застосування сучасних технологій забезпечать всебічну допомогу ветеранам", - підсумувала Олена Шуляк.
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