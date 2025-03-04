У Житомирській області переглянуть політику підтримки ветеранів: подробиці

За її словами, при підготовці програми комплексного відновлення (ПКВ) місцева влада провела детальний аналіз потреб ветеранів і виявила низку проблем, що потребують вирішення. Основними викликами є недостатній доступ до якісних реабілітаційних послуг, проблеми з житловим забезпеченням та працевлаштуванням.

Крім цього, ветерани часто стикаються з психологічними труднощами, такими як посттравматичний стресовий розлад, що впливає на їхню здатність до інтеграції в суспільство. Крім того, спостерігається недостатнє залучення ветеранів до активного громадського життя та бракує ефективних програм підтримки підприємництва серед ветеранів.

"Одна з важливих проблем, яку місцева влада встановила при розробці ПКВ - брак доступного житла для ветеранів, особливо для тих, чиє житло було зруйноване або залишилося на окупованій території. Це питання залишається актуальним, оскільки без наявності стабільного житла ветерани не можуть повністю інтегруватися в суспільство. Відсутність ефективних механізмів для отримання соціального та тимчасового житла, а також складності в оформленні іпотечних кредитів", - наголосила Шуляк.

Водночас, підкреслила вона, бракує і важливих нематеріальних ресурсів. Зокрема, йдеться про:

Психологічну підтримку ветеранів:

Потребу у значній кількості психологічної допомоги через високий рівень ПТСР та інших ментальних проблем. Ветерани часто не отримують належної психологічної підтримки, що впливає на їх здатність до інтеграції та самореалізації.

Недостатню кількість кваліфікованих фахівців з психологічної реабілітації.

Працевлаштування та освіту ветеранів:

Проблеми з працевлаштуванням через відсутність відповідних навичок та кваліфікацій, необхідних на ринку праці. Ветерани часто потребують перекваліфікації або додаткового навчання.

Відсутність програм, що сприяють професійному навчанню та розвитку навичок, затребуваних на ринку праці.

Соціальну інтеграцію:

Відсутність ефективних програм соціальної інтеграції, які б допомагали ветеранам адаптуватися до цивільного життя, інтегруватися у громади та родини.

Недостатня підтримка сімей ветеранів, що ускладнює процес адаптації та інтеграції.

"Тож завдання для програми комплексного відновлення Житомирської області - забезпечити основні механізми, які дозволять мінімізувати ці сумні наслідки. Місцева влада пропонує досить широкий перелік заходів цього напрямку", - повідомила голова комітету місцевого самоврядування.

Зокрема, йдеться про:

Розвиток ветеранських просторів:

Забезпечення функціонування нових просторів. Створення нових ветеранських просторів у громадах, де вони ще не функціонують, з метою забезпечення доступу до послуг для всіх ветеранів області.

Розширення спектру послуг у наявних просторах. Включення додаткових послуг, таких як професійна перекваліфікація, підтримка підприємництва, консультації з питань здоров'я та реабілітації.

Модернізація інфраструктури. Обладнання просторів сучасними засобами зв'язку та цифровими технологіями для покращення якості надання послуг та забезпечення ефективного управління даними.

Співпрацю з вищими навчальними закладами:

Партнерство з ВУЗами Житомирської області. Розширення співпраці з вищими навчальними закладами, особливо з тими, де готують психологів, для залучення студентів до роботи у ветеранських просторах в рамках стажування та практики.

Проведення навчальних програм. Організація спеціальних навчальних курсів та семінарів для підготовки фахівців з надання психологічної допомоги ветеранам

Дослідницька діяльність. Спільні дослідницькі проекти з вивчення потреб ветеранів та ефективності різних форм підтримки, з метою постійного вдосконалення роботи просторів.

Соціальну підтримку та інтеграцію:

Розробка програм соціальної інтеграції. Впровадження програм, спрямованих на соціальну інтеграцію ветеранів у громади, включаючи підтримку у працевлаштуванні та професійній адаптації.

Підтримка сімей ветеранів. Забезпечення додаткових послуг для підтримки сімей ветеранів, включаючи психологічну допомогу та соціальний супровід.

Запровадження цифрових рішень та інновації:

Впровадження цифрових технологій. Розробка та впровадження цифрових рішень для ефективного управління інформацією про ветеранів та надання їм послуг через єдине вікно.

Підвищення прозорості та ефективності. Впровадження системи електронного обліку та моніторингу наданих послуг для забезпечення прозорості та підвищення ефективності роботи ветеранських просторів.

"Розвиток ветеранських просторів та просторів - важливий крок для забезпечення підтримки та реінтеграції ветеранів у цивільне життя і місцева влада це розуміє, тому пропонує дієві кроки - впровадження нових просторів, розширення спектру послуг, співпраця з вищими навчальними закладами та застосування сучасних технологій забезпечать всебічну допомогу ветеранам", - підсумувала Олена Шуляк.