В Житомирской области пересмотрят политику поддержки ветеранов: подробности

В Житомирской области хотят создать новые ветеранские пространства и запустить партнерство с вузами для переквалификации ветеранов - это часть мероприятий в рамках программы комплексного восстановления региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.
По ее словам, при подготовке программы комплексного восстановления (ПКВ) местные власти провели детальный анализ потребностей ветеранов и выявили ряд проблем, требующих решения. Основными вызовами являются недостаточный доступ к качественным реабилитационным услугам, проблемы с жилищным обеспечением и трудоустройством.
Кроме этого, ветераны часто сталкиваются с психологическими трудностями, такими как посттравматическое стрессовое расстройство, что влияет на их способность к интеграции в общество. Кроме того, наблюдается недостаточное привлечение ветеранов к активной общественной жизни и не хватает эффективных программ поддержки предпринимательства среди ветеранов.
"Одна из важных проблем, которую местные власти установили при разработке ПКВ - нехватка доступного жилья для ветеранов, особенно для тех, чье жилье было разрушено или осталось на оккупированной территории. Этот вопрос остается актуальным, поскольку без наличия стабильного жилья ветераны не могут полностью интегрироваться в общество. Отсутствие эффективных механизмов для получения социального и временного жилья, а также сложности в оформлении ипотечных кредитов", - отметила Шуляк.
В то же время, подчеркнула она, не хватает и важных нематериальных ресурсов. В частности, речь идет о:
Психологической поддержке ветеранов:
Трудоустройство и образование ветеранов:
Социальную интеграцию:
"Поэтому задача для программы комплексного восстановления Житомирской области - обеспечить основные механизмы, которые позволят минимизировать эти печальные последствия. Местные власти предлагают довольно широкий перечень мероприятий этого направления", - сообщила председатель комитета местного самоуправления.
В частности, речь идет о:
Развитие ветеранских пространств:
Сотрудничество с высшими учебными заведениями:
Социальную поддержку и интеграцию:
Внедрение цифровых решений и инновации:
"Развитие ветеранских пространств и пространств - важный шаг для обеспечения поддержки и реинтеграции ветеранов в гражданскую жизнь и местная власть это понимает, поэтому предлагает действенные шаги - внедрение новых пространств, расширение спектра услуг, сотрудничество с высшими учебными заведениями и применение современных технологий обеспечат всестороннюю помощь ветеранам", - подытожила Елена Шуляк.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.