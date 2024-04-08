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В Житомирской области оккупанты попали в инфраструктуру. Есть угроза загрязнения воздуха

Житомирская область, Понедельник 08 апреля 2024 08:59
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В Житомирской области оккупанты попали в инфраструктуру. Есть угроза загрязнения воздуха Фото: в Житомирской области оккупанты попали в инфраструктуру (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Звягельской общине Житомирской области в результате атаки РФ поврежден объект критической инфраструктуры. Местных жителей предупредили об угрозе загрязнения воздуха и переводе школ в дистанционный формат обучения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Житомирской ОВА Виталия Бунечко в Telegram и Звягельский городской совет.

Отмечается, что в ходе атаки силам и средствам противовоздушной обороны области удалось сбить часть шахедов.

По предварительной информации жертв и пострадавших в результате вражеского удара нет.

"В настоящее время существует прямая угроза загрязнения воздуха, поэтому рекомендуется оставаться в помещениях с закрытыми окнами", - сообщают в Звягельском городском совете.

В частности, комиссией ТЭБНС было принято решение о дистанционном обучении в учреждениях общего среднего образования.

"Об заведениях дошкольного образования: для родителей, которым не с кем оставить детей, будут работать очередные группы", - говорится в сообщении.

Атака шахедов в ночь на 8 апреля

Российские захватчики для воздушного удара по Украине этой ночью применили 24 дрона-камикадзе типа "Шахед", а также ракету Х-59. Силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено более половины ударных беспилотников и авиаракета противника.

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