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У Житомирській області - небезпека атаки дронів: в ОВА попередили громадян

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Середа 14 грудня 2022 07:51
У Житомирській області - небезпека атаки дронів: в ОВА попередили громадян Фото: У Житомирській області - небезпека атаки дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Житомирській області вранці 14 грудня оголошена повітряна тривога. Існує небезпека обстрілу дронами-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"Можлива друга хвиля атаки безпілотників", - зазначив посадовець.

Бунечко закликав місцевих жителів залишатися в укриттях.

Підкреслюємо, громадяни повинні негайно пройти до сховищ як тільки починають вити сирени. Там необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.

Нагадаємо, вранці 14 грудня у Києві та області пролунали вибухи. Системи протиповітряної оборони збили 10 дронів-камікадзе.

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