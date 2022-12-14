У Житомирській області - небезпека атаки дронів: в ОВА попередили громадян

У Житомирській області вранці 14 грудня оголошена повітряна тривога. Існує небезпека обстрілу дронами-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"Можлива друга хвиля атаки безпілотників", - зазначив посадовець. Бунечко закликав місцевих жителів залишатися в укриттях. Підкреслюємо, громадяни повинні негайно пройти до сховищ як тільки починають вити сирени. Там необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.