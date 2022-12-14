В Житомирской области - опасность атаки дронов: в ОВА предупредили граждан

В Житомирской области утром 14 декабря объявлена воздушная тревога. Существует опасность обстрела дронами-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"Возможна вторая волна атаки беспилотников", - отметил чиновник. Бунечко призвал местных жителей оставаться в укрытиях. Подчеркиваем, граждане должны немедленно пройти в хранилища как только начинают выть сирены. Там необходимо находиться, пока не появится информация об отбое тревоги.