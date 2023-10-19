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В Житомирській області грибник знайшов склад боєприпасів (фото)

Фото: в Житомирські області чоловік знайшов склад ворожих боєприпасів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Житель Житомирської області пішов в ліс по гриби, а знайшов там склад боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ України.

У Радомишльській громаді чоловік пішов по гриби до лісу, де й натрапив на "схрон". Зрозумівши, що саме він знайшов, чоловік одразу ж повідомив правоохоронців про знахідку.

"Завдяки виваженим діям грибника вдалося запобігти трагедії", - повідомили в міністерстві.

 

Загалом правоохоронці нарахували:

  • понад 700 патронів,
  • більше десятка різних гранатних пострілів,
  • понад двох десятків артилерійських пострілів,
  • металеві ящики з боєприпасами та багато іншого.

Нагадаємо, нещодавно в Сумській області внаслідок вибуху загинув підліток. Він знайшов вибухонебезпечний предмет у власному дворі.

Мінна небезпека

Нагадаємо, що внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільних закликають:

  • уникати невідомих й неперевірених ґрунтових доріг;
  • не чіпляти будь-які підозрілі предмети;
  • не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

Ми також повідомляли, що в Україні запустили сайт "Все про мінну безпеку", який призначений для дітей, батьків та вчителів. На ньому можна отримати інформацію про правила безпеки та дію вибухових предметів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

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ЖитомирВійна Росії проти України