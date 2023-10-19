В Житомирской области грибник нашел склад боеприпасов (фото)

В Радомышльской общине мужчина пошел за грибами в лес, где и наткнулся на "схрон". Поняв, что он нашел, мужчина сразу же сообщил правоохранителям о находке.

"Благодаря взвешенным действиям грибника удалось предотвратить трагедию", - сообщили в министерстве.

В общем, правоохранители насчитали:

более 700 патронов,

более десятка различных гранатных выстрелов,

более двух десятков артиллерийских выстрелов,

металлические ящики с боеприпасами и многое другое.

Напомним, недавно в Сумской области в результате взрыва погиб подросток. Он нашел взрывоопасный предмет в своем дворе.

Минная опасность

Напомним, что в результате войны с Россией во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданских призывают:

избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;

не цеплять какие-либо подозрительные предметы;

не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.

Мы также сообщали, что в Украине запустили сайт "Все о минной безопасности", предназначенный для детей, родителей и учителей. На нем можно получить информацию о правилах безопасности и взрывных предметах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.