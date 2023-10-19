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В Житомирской области грибник нашел склад боеприпасов (фото)

Фото: в Житомирской области мужчина нашел склад вражеских боеприпасов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Житель Житомирской области пошел в лес за грибами, а нашел там склад боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Украины.

В Радомышльской общине мужчина пошел за грибами в лес, где и наткнулся на "схрон". Поняв, что он нашел, мужчина сразу же сообщил правоохранителям о находке.

"Благодаря взвешенным действиям грибника удалось предотвратить трагедию", - сообщили в министерстве.

 

В общем, правоохранители насчитали:

  • более 700 патронов,
  • более десятка различных гранатных выстрелов,
  • более двух десятков артиллерийских выстрелов,
  • металлические ящики с боеприпасами и многое другое.

Напомним, недавно в Сумской области в результате взрыва погиб подросток. Он нашел взрывоопасный предмет в своем дворе.

Минная опасность

Напомним, что в результате войны с Россией во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданских призывают:

  • избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;
  • не цеплять какие-либо подозрительные предметы;
  • не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.

Мы также сообщали, что в Украине запустили сайт "Все о минной безопасности", предназначенный для детей, родителей и учителей. На нем можно получить информацию о правилах безопасности и взрывных предметах.

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ЖитомирВойна России против Украины