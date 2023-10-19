В Житомирской области грибник нашел склад боеприпасов (фото)

Житель Житомирской области пошел в лес за грибами, а нашел там склад боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Украины.
В Радомышльской общине мужчина пошел за грибами в лес, где и наткнулся на "схрон". Поняв, что он нашел, мужчина сразу же сообщил правоохранителям о находке.
"Благодаря взвешенным действиям грибника удалось предотвратить трагедию", - сообщили в министерстве.
В общем, правоохранители насчитали:
Напомним, недавно в Сумской области в результате взрыва погиб подросток. Он нашел взрывоопасный предмет в своем дворе.
Минная опасность
Напомним, что в результате войны с Россией во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданских призывают:
В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.
Мы также сообщали, что в Украине запустили сайт "Все о минной безопасности", предназначенный для детей, родителей и учителей. На нем можно получить информацию о правилах безопасности и взрывных предметах.
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