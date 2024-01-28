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В Житомирській області через пожежу загинули дві маленькі сестри

Фото: через пожежу загинули дві сестри (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Житомирській області, сьогодні, 28 січня, під час пожежі, що сталася у приватному житловому будинку в с. Грабняк, загинули дві малолітні сестри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, ймовірно, загорілися речі та дитяче ліжко, що стояло впритул до груби.

За попередньою інформацією, цього дня батьки з трьома старшими дітьми на деякий час пішли до сусідів, вдома залишилися двоє сестер 2021 та 2022 р.н.

Коли ж повернулися і відкрили двері веранди, то побачили у будинку дим, а в одній із кімнат на підлозі виявили дітей без свідомості.

 

Їх винесли на вулицю і спробували привести до тями, але не вдалося.

Наразі остаточна причина пожежі та усі обставини надзвичайної події встановлюються правоохоронними органами.

Отруєння чадним газом в Україні

Нагадаємо, ми повідомляли, що вчора, 27 січня, у Бучанському районі отруїлися чадним газом двоє малолітніх сестер.

А 23 грудня в Шосткинському районі Сумської області, родина отруїлась чадним газом. Дві людини загинули.

Також на початку листопада в Ужгороді ціла родина отруїлася чадним газом. Серед постраждалих двоє дітей віком 11 та 9 років, а також 6-місячне немовля.

У МОЗ дали поради, як уберегтися від отруєння чадним газом.

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ЖитомирдітиПожежа