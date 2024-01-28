В Житомирской области из-за пожара погибли две маленькие сестры

По данным спасателей, вероятно, загорелись вещи и детская кровать, которая стояла вплотную к печке.

По предварительной информации, в этот день родители с тремя старшими детьми на некоторое время ушли к соседям, дома остались двое сестер 2021 и 2022 г.р.

Когда же вернулись и открыли дверь веранды, то увидели в доме дым, а в одной из комнат на полу обнаружили детей без сознания.

Их вынесли на улицу и попытались привести в чувство, но не удалось.

Сейчас окончательная причина пожара и все обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются правоохранительными органами.

Отравление угарным газом в Украине

Напомним, мы сообщали, что вчера, 27 января, в Бучанском районе отравились угарным газом две малолетние сестры.

А 23 декабря в Шосткинском районе Сумской области семья отравилась угарным газом. Два человека погибли.

Также в начале ноября в Ужгороде целая семья отравилась угарным газом. Среди пострадавших двое детей 11 и 9 лет, а также 6-месячный младенец.

В Минздраве дали советы, как уберечься от отравления угарным газом.

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