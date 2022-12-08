У Житомирській області автомобіль підірвався на міні: загинуло подружжя

Вчора, 7 грудня в Олевській громаді Житомирській області на дорозі між селами підірвався мікроавтобус, в якому рухались місцеві чоловік і жінка. Подружжя загинуло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Житомирської області.

"Попередньо відомо, що місцеве подружжя, 38-річний чоловік і його 32-річна дружина, рухались автомобілем "Форд Транзит" по дорозі із с. Сущан у напрямку с. Копища. На певному відрізку їх авто опинилось на узбіччі, де автомобіль підірвався, попередньо на міні. Унаслідок цього подружжя загинуло", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що під час огляду місця події фахівці зафіксували наявні свідчення вибуху. У рамках розпочатого за фактом загибелі людей кримінального провадження будуть проведені необхідні експертні дослідження для встановлення всіх обставин.

Також в поліції повідомили, що через трагічну подію сиротами залишились восьмеро дітей, усі неповнолітні. Нині вони під наглядом родичів.