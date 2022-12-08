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У Житомирській області автомобіль підірвався на міні: загинуло подружжя

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Житомирська область , Четвер 08 грудня 2022 15:50
У Житомирській області автомобіль підірвався на міні: загинуло подружжя Фото: у Житомирській області автомобіль підірвався на міні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Вчора, 7 грудня в Олевській громаді Житомирській області на дорозі між селами підірвався мікроавтобус, в якому рухались місцеві чоловік і жінка. Подружжя загинуло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Житомирської області.

"Попередньо відомо, що місцеве подружжя, 38-річний чоловік і його 32-річна дружина, рухались автомобілем "Форд Транзит" по дорозі із с. Сущан у напрямку с. Копища. На певному відрізку їх авто опинилось на узбіччі, де автомобіль підірвався, попередньо на міні. Унаслідок цього подружжя загинуло", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що під час огляду місця події фахівці зафіксували наявні свідчення вибуху. У рамках розпочатого за фактом загибелі людей кримінального провадження будуть проведені необхідні експертні дослідження для встановлення всіх обставин.

Також в поліції повідомили, що через трагічну подію сиротами залишились восьмеро дітей, усі неповнолітні. Нині вони під наглядом родичів.

У Житомирській області автомобіль підірвався на міні: загинуло подружжя

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Херсонській області під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися поліцейські, внаслідок чого чотири людини загинуло.

Також раніше ми писали, що біля села Нова Кам’янка (Херсонська область) на ворожій міні підірвався автомобіль з цивільними. Один чоловік загинув, а інший отримав поранення.

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