В Житомирской области автомобиль подорвался на мине: погибла супружеская пара

Вчера, 7 декабря, в Олевской общине Житомирской области на дороге между селами взорвался микроавтобус, в котором двигались местные мужчина и женщина. Супружеская пара погибла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Житомирской области.

"Предварительно известно, что местные супруги, 38-летний мужчина и его 32-летняя жена, двигались на автомобиле "Форд Транзит" по дороге из с. Сущан в направлении с. Копыща. На определенном отрезке их авто оказалось на обочине, где автомобиль подорвался, предварительно на мине. В результате супружеская пара погибла", - говорится в сообщении.

Отмечено, что при осмотре места происшествия специалисты зафиксировали свидетельства взрыва. В рамках начатого по факту гибели людей уголовного производства будут проведены необходимые экспертные исследования для установления всех обстоятельств.

Также в полиции сообщили, что из-за трагического события сиротами остались восемь детей, все несовершеннолетние. Сейчас они под наблюдением родственников.