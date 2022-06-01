Житомирская область временно сокращает комендантский час

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Житомирской ОВА Виталия Бунечко в Telegram .

"В Житомирской области в ночь с 1 на 2 июня меняется продолжительность комендантского часа. Ограничения в передвижении в ночное время будут действовать с часу ночи 2 июня до 5 часов утра 2 июня", - говорится в сообщении.

Однако в дальнейшем комендантский час в регионе будет прежним - с 23:00 до 05:00.

Напомним, что во время комендантского часа жителям запрещается находиться на улице, в случае срабатывания сигнала тревоги можно покинуть дома, чтобы спуститься в укрытие.

Находиться на улице во время комендантского часа разрешено военным, полицейским и гражданам со специальным пропуском.