Житомирська область тимчасово скорочує комендантську годину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Житомирської ОВА Віталія Бунечка в Telegram .

"В Житомирській області в ніч з 1 на 2 червня змінюється тривалість комендантської години. Обмеження у пересуванні у нічний час будуть діяти з першої години ночі 2 червня до 5 години ранку 2 червня", - йдеться у повідомленні.

Проте надалі комендантська година в регіоні буде тривати, як і раніше - з 23:00 до 05:00.

Нагадаємо, що під час комендантської години жителям заборонено знаходитися на вулиці, у разі спрацювання сигналу тривоги можна покинути домівки, щоб спуститися в укриття.

Перебувати на вулиці під час комендантської години дозволено військовим, поліцейським та громадянам зі спеціальною перепусткою.