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Житомирська область тимчасово скорочує комендантську годину

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Житомирська область, Середа 01 червня 2022 15:14
Житомирська область тимчасово скорочує комендантську годину Фото: Житомирська область на один день скорочує комендантську годину (facebook com patrolpolice gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Житомирська область тимчасово скорочує тривалість комендантської години. Нові правила будуть діяти лише 2 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Житомирської ОВА Віталія Бунечка в Telegram.

"В Житомирській області в ніч з 1 на 2 червня змінюється тривалість комендантської години. Обмеження у пересуванні у нічний час будуть діяти з першої години ночі 2 червня до 5 години ранку 2 червня", - йдеться у повідомленні.

Проте надалі комендантська година в регіоні буде тривати, як і раніше - з 23:00 до 05:00.

Нагадаємо, що під час комендантської години жителям заборонено знаходитися на вулиці, у разі спрацювання сигналу тривоги можна покинути домівки, щоб спуститися в укриття.

Перебувати на вулиці під час комендантської години дозволено військовим, поліцейським та громадянам зі спеціальною перепусткою.

Нагадаємо, нещодавно у Харківській області скоротили час комендантської години.

Чи потрібно дотримуватися світломаскування під час комендантської години, ми повідомляли у матеріалі РБК-Україна.

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