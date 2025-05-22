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У Житомирі зробили важливе попередження про воду з-під крана: що не так

Четвер 22 травня 2025 13:28
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У Житомирі зробили важливе попередження про воду з-під крана: що не так Фото: Воду з-під крана не можна пити 22 травня у Житомирі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Жителів Житомира попереджають, що до кінця дня 22 травня не можна вживати у їжу воду з-під крана. Воду можна використовувати лише для побутових потреб.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на КП "Житомирводоканал".

У Житомирі триває промивка та дезінфекція водопровідних мереж. Як повідомили у КП, роботи розпочалися о 22:00 у середу, 21 травня, та триватимуть до 24:00 четверга, 22 травня.

Такі заходи проводять, щоб змити осад, пісок іржу та покращити якість води, а також знезаразити мережі від можливих шкідливих мікроорганізмів.

Місцевих жителів попереджають, що протягом цього періоду вода придатна лише для господарсько-побутових і гігієнічних потреб, але не рекомендується для вживання чи приготування їжі.

У "Житомирводоканалі" закликають жителів бути уважними та за потреби користуватися запасами питної води.

Раніше РБК-Україна писало, яку воду в Україні найкраще пити щодня. Експерти пояснюють, що більшість води постачається з поверхневих джерел, які вразливі до забруднень. Найоптимальніший варіант - доочищена водопровідна вода або вода з пунктів розливу. Артезіанська вода з бюветів вважається найчистішою, однак очищення фільтрами рекомендоване для всіх.

Також ми розповідали про головні джерела забруднення води в Україні. Найбільше страждають регіони з потужною промисловістю (центр, схід, Приазов’я) та аграрні області (Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька), де воду забруднюють підприємства, пестициди, гній, стоки та сміттєзвалища. Контроль за якістю води часто відсутній або формальний, особливо в селах і громадах без очисних споруд.

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