У Житомирі зробили важливе попередження про воду з-під крана: що не так
Жителів Житомира попереджають, що до кінця дня 22 травня не можна вживати у їжу воду з-під крана. Воду можна використовувати лише для побутових потреб.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на КП "Житомирводоканал".
У Житомирі триває промивка та дезінфекція водопровідних мереж. Як повідомили у КП, роботи розпочалися о 22:00 у середу, 21 травня, та триватимуть до 24:00 четверга, 22 травня.
Такі заходи проводять, щоб змити осад, пісок іржу та покращити якість води, а також знезаразити мережі від можливих шкідливих мікроорганізмів.
Місцевих жителів попереджають, що протягом цього періоду вода придатна лише для господарсько-побутових і гігієнічних потреб, але не рекомендується для вживання чи приготування їжі.
У "Житомирводоканалі" закликають жителів бути уважними та за потреби користуватися запасами питної води.
Раніше РБК-Україна писало, яку воду в Україні найкраще пити щодня. Експерти пояснюють, що більшість води постачається з поверхневих джерел, які вразливі до забруднень. Найоптимальніший варіант - доочищена водопровідна вода або вода з пунктів розливу. Артезіанська вода з бюветів вважається найчистішою, однак очищення фільтрами рекомендоване для всіх.
Також ми розповідали про головні джерела забруднення води в Україні. Найбільше страждають регіони з потужною промисловістю (центр, схід, Приазов’я) та аграрні області (Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька), де воду забруднюють підприємства, пестициди, гній, стоки та сміттєзвалища. Контроль за якістю води часто відсутній або формальний, особливо в селах і громадах без очисних споруд.
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