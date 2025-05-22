У Житомирі зробили важливе попередження про воду з-під крана: що не так

Жителів Житомира попереджають, що до кінця дня 22 травня не можна вживати у їжу воду з-під крана. Воду можна використовувати лише для побутових потреб.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на КП "Житомирводоканал".

У Житомирі триває промивка та дезінфекція водопровідних мереж. Як повідомили у КП, роботи розпочалися о 22:00 у середу, 21 травня, та триватимуть до 24:00 четверга, 22 травня.

Такі заходи проводять, щоб змити осад, пісок іржу та покращити якість води, а також знезаразити мережі від можливих шкідливих мікроорганізмів.

Місцевих жителів попереджають, що протягом цього періоду вода придатна лише для господарсько-побутових і гігієнічних потреб, але не рекомендується для вживання чи приготування їжі.

У "Житомирводоканалі" закликають жителів бути уважними та за потреби користуватися запасами питної води.