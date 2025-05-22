В Житомире сделали важное предупреждение о воде из-под крана: что не так

Жителей Житомира предупреждают, что до конца дня 22 мая нельзя употреблять в пищу воду из-под крана. Воду можно использовать только для бытовых нужд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Житомирводоканал".

В Житомире продолжается промывка и дезинфекция водопроводных сетей. Как сообщили в КП, работы начались в 22:00 в среду, 21 мая, и продлятся до 24:00 четверга, 22 мая.

Такие мероприятия проводят, чтобы смыть осадок, песок ржавчину и улучшить качество воды, а также обеззаразить сети от возможных вредных микроорганизмов.

Местных жителей предупреждают, что в течение этого периода вода пригодна только для хозяйственно-бытовых и гигиенических нужд, но не рекомендуется для употребления или приготовления пищи.

В "Житомирводоканале" призывают жителей быть внимательными и при необходимости пользоваться запасами питьевой воды.