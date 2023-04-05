ua ru
Ср, 05 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Житомирі завершать опалювальний сезон пізніше, ніж планувалось

Новость на русском →
Житомир, Середа 05 квітня 2023 15:13
У Житомирі завершать опалювальний сезон пізніше, ніж планувалось Фото: у Житомирі завершать опалювальний сезон пізніше, ніж планувалось (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Через погіршення погодних умов опалювальний сезон у Житомирі планують завершити 14 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Житомирську міську раду

В міській раді зазначили, що таке рішення прийняли під час засідання виконкому. Попередньо у проєкті рішення йшлося про завершення сезону 10 квітня.

"Дякую комунальникам, енергетикам за те, що ми пройшли цей складний опалювальний сезон. Дякую ЗСУ. Ту кількість ракет, яка летіла від ворога до нас, ми не відчули лише завдяки їм" , - зазначив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

Раніше ми писали про те, що "Нафтогаз" наполягає на достроковому завершенні опалювального сезону попри достатні запаси газу

Також нагадаємо, що у Вінниці відмовилися від дострокового завершення опалювального сезону

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житомир Опалювальный сезон
NEWS
Візит Зеленського в Польщу: що про це відомо
Візит Зеленського в Польщу: що про це відомо
DAILY
Загроза Трампа. Хто від республіканців піде в президенти США і чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Загроза Трампа. Хто від республіканців піде в президенти США і чого чекати Україні