UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Житомирі та Хмельницькому лунають вибухи

Фото: у Житомирі та Хмельницькому лунають вибухи (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 10 жовтня, сталися вибухи у Житомирі та Хмельницькому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житомир 24.

"В Житомирі звуки вибухів! Не виходьте з укриттів!" - йдеться в повідомленні.

Також відомо про звуки вибухів у Хмельницькому.

" Хмельницькій області було чути вибухи. Працює ППО. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!" - написав в Telegram голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Як передає "Суспільне Хмельницький", у деяких мікрорайонах місто зникло електропостачання.

Як повідомлялося, 10 жовтня пролунали кілька вибухів у Києві.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня також у Дніпрі пролунало кілька вибухів. Над містом здіймається дим. Відомо щонайменше про п'ять вибухів під час повітряної тривоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЖитомирХмельницький