У Житомирі систему опалення перевели працювати в режим економії. В чому причина

Як пояснили у відомстві, протягом дня, коли на вулиці тепло, котли відключаються та у системі залишається лише циркуляція теплоносія (води - ред.). Теплоносій циркулює, поки не охолоджується до певного температурного рівня.

"Для кожної котельні маємо значення температури теплоносія на вході до котельні, при якому потрібно вмикати котли. Тож, як тільки температура теплоносія знижується до цієї межі, котельня знову вмикається", - сказано у повідомленні.

Такий режим роботи дозволяє не перегрівати приміщення, а поки котельні не працюють, оплата за тепло не нараховується.

"При такому режимі роботи будинки не встигають охолонути нижче нормативної температури, тому на комфорті житомирян це не позначається", - заявили в "Житомиртеплокомуненерго".

Варто зауважити, що за даними метеорологів, 24 лютого, Україна буде найтеплішою з країн Європи. Температура повітря максимально підніметься до +15 градусів. Однак поки що вони не зафіксували початок метеорологічної весни в Україні. Для визначення цього моменту потрібно, щоб середньодобова температура протягом кількох днів поспіль перевищувала 0 градусів на конкретній метеостанції.

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