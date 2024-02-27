RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Житомире систему отопления перевели в режим экономии. В чем причина

Фото: в Житомире систему отопления перевели работать в режим экономии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Система отопления в Житомире перешла в режим экономии во вторник, 27 февраля. Это связано с потеплением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Житомиртеплокоммунэнерго".

Как пояснили в ведомстве, в течение дня, когда на улице тепло, котлы отключаются и в системе остается циркуляция теплоносителя (воды - ред.). Теплоноситель циркулирует, пока не охлаждается до определенного температурного уровня.

"Для каждой котельной имеем значение температуры теплоносителя на входе в котельную, при котором нужно включать котлы. Итак, как только температура теплоносителя снижается до этого предела, котельная снова включается", - говорится в сообщении.

Такой режим позволяет не перегревать помещение, а пока котельные не работают, оплата за тепло не начисляется.

"При таком режиме работы дома не успевают остыть ниже нормативной температуры, поэтому на комфорте житомирян это не сказывается", - заявили в "Житомиртеплокоммунэнерго".

Следует заметить, что по данным метеорологов, 24 февраля, Украина будет самой теплой из стран Европы. Температура воздуха максимально поднимется до +15 градусов. Однако пока они не зафиксировали начало метеорологической весны в Украине. Для определения этого момента нужно, чтобы среднесуточная температура в течение нескольких дней превышала 0 градусов на конкретной метеостанции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЖитомирОтопительный сезон