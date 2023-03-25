В Житомирі призупинили подачу води

"У зв'язку з аварійним вимкненням насосного обладнання на водопровідній насосній станції другого підйому, тимчасово призупинено подачу воду на місто", - повідомили в водоканалі.

Крім того, в пресслужбі повідомили, що комунальники вже працюють над відновленням роботи обладнання.

"Намагатимемося усунути проблему в найкоротші терміни", - наголосили в "Житомирводоканалі".

Нагадаємо, днями у Житомирі затримали вербувальника ПВК "Вагнера", який збирав дані про систему відеофіксації.

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