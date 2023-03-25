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В Житомире приостановили подачу воды

Фото: в Житомире приостановили подачу воды (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 25 марта, в Житомире приостановили подачу водоснабжения. Коммунальщики уже работают над устранением проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Житомирводоканал".

"В связи с аварийным выключением насосного оборудования на водопроводной насосной станции второго подъема приостановлена подача воды на город", - сообщили в водоканале.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что коммунальщики уже работают над возобновлением работы оборудования.

"Пытаемся устранить проблему в кратчайшие сроки", - подчеркнули в "Житомирводоканале".

Напомним, на днях в Житомире задержали вербовщика ППК "Вагнера", который собирал данные о системе видеофиксации.

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ЖитомирВодоснабжение