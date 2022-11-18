UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Житомирі поки не будуть запускати трамваї та тролейбуси через брак світла

Фото: тролейбуси у Житомирі не будуть ходити до 22 листопада (Віталій Носач, РБК-України)
Автор: Наталія Юрченко

У Житомирі до 22 листопада не будуть запускати електротранспорт. Причиною цього є брак електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житомирську міську раду у Facebook.

"Електротранспорт до понеділка включно не вийде на маршрути... На жаль, потужності запустити трамваї та тролейбуси поки немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що комунальні автобуси продовжують заміщувати тролейбусні маршрути № 2 і № 3.

Нагадаємо, що під час російської атаки 15 листопада окупанти завдали два ракетні удари по Житомиру. Ворог вдарив по енергетичній інфраструктуру, тому місто залишилося без світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житомирракетный удартролейбус