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В Житомире пока не будут запускать трамваи и троллейбусы из-за нехватки света

Фото: троллейбусы в Житомире не будут ходить до 22 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Житомире до 22 ноября не будут запускать электротранспорт. Причиной этого является нехватка электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Житомирский городской совет в Facebook.

"Электротранспорт до понедельника включительно не выйдет на маршруты... К сожалению, мощности запустить трамваи и троллейбусы пока нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коммунальные автобусы продолжают замещать троллейбусные маршруты №2 и №3.

Напомним, что во время российской атаки 15 ноября оккупанты нанесли два ракетных удара по Житомиру. Враг ударил по энергетической инфраструктуре, поэтому город остался без света.

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Житомирракетный удартролейбус