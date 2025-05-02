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У Житомирі горів полігон з відходами, школи перевели на "дистанційку"

П'ятниця 02 травня 2025 09:05
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У Житомирі горів полігон з відходами, школи перевели на "дистанційку" Фото: у Житомирі горів полігон з відходами, школи перевели на "дистанційку" (facebook.com/miskaradazt)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом ночі у Житомирі гасили пожежу на полігоні твердих побутових відходів. Через рекомендації екологів школярів відправили на "дистанційку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міської ради Житомира.

До ліквідації пожежі були залучені:

  • 31 вогнеборець;
  • 9 одиниць техніки.

Наразі їм вдалось локалізувати загоряння.

Фото: у Житомирі горів полігон з відходами, школи перевели на "дистанційку" (facebook.com/miskaradazt)

Водночас екологи здійснюють моніторинг стану атмосферного повітря, що дозволить визначити рівень забруднення. Згідно з попередніми рекомендаціями були прийняті рішення щодо тимчасових змін у роботі закладів освіт:

  • школи сьогодні, 2 травня, працюватимуть у дистанційному форматі;
  • дитячі садочки працюватимуть у звичайному режимі, але прогулянки на відкритому повітрі тимчасово скасовані.

Зокрема скасовуються змагання та тренування спортивних шкіл, заплановані на відкритому повітрі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно сталась пожежа у потязі №115 "Суми - Київ" поблизу станції Путивль внаслідок якої загинув залізничник.

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