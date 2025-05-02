Фото: у Житомирі горів полігон з відходами, школи перевели на "дистанційку" (facebook.com/miskaradazt)

Протягом ночі у Житомирі гасили пожежу на полігоні твердих побутових відходів. Через рекомендації екологів школярів відправили на "дистанційку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міської ради Житомира.

До ліквідації пожежі були залучені: 31 вогнеборець;

9 одиниць техніки. Наразі їм вдалось локалізувати загоряння. Фото: у Житомирі горів полігон з відходами, школи перевели на "дистанційку" (facebook.com/miskaradazt) Водночас екологи здійснюють моніторинг стану атмосферного повітря, що дозволить визначити рівень забруднення. Згідно з попередніми рекомендаціями були прийняті рішення щодо тимчасових змін у роботі закладів освіт: школи сьогодні, 2 травня, працюватимуть у дистанційному форматі;

дитячі садочки працюватимуть у звичайному режимі, але прогулянки на відкритому повітрі тимчасово скасовані. Зокрема скасовуються змагання та тренування спортивних шкіл, заплановані на відкритому повітрі.