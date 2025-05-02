В течение ночи в Житомире тушили пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Из-за рекомендаций экологов школьников отправили на "дистанционку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу городского совета Житомира.

К ликвидации пожара были привлечены:

31 огнеборец;

9 единиц техники.

Сейчас им удалось локализовать возгорание.

Фото: в Житомире горел полигон с отходами, школы перевели на "дистанционку" (facebook.com/miskaradazt)

В то же время экологи осуществляют мониторинг состояния атмосферного воздуха, что позволит определить уровень загрязнения. Согласно предварительным рекомендациям были приняты решения о временных изменениях в работе учреждений образования:

школы сегодня, 2 мая, будут работать в дистанционном формате;

детские сады будут работать в обычном режиме, но прогулки на открытом воздухе временно отменены.

В частности отменяются соревнования и тренировки спортивных школ, запланированные на открытом воздухе.