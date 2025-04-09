У Житомирі чоловік втік з машини ТЦК, застосувавши перцевий балончик: що відомо

Де і коли сталась подія, що потрапила на відео

Українцям розповіли, що подія, яку зафіксували на відео небайдужі громадяни, сталась сьогодні (9 квітня 2025 року) зранку в місті Житомир - неподалік перехрестя вулиць:

Гоголівської;

Князів Острозьких.

Передумови ситуації, яку зафіксували перехожі

У ТЦК повідомили (з метою запобігання поширенню маніпулятивної або викривленої інформації), що представник Житомирського ОМТЦК та СП разом із водієм на службовому автомобілі здійснював супровід громадянина Щербатих (1999 року народження) - для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

"Під час руху громадянин дістав перцевий балончик і застосував його, направивши в обличчя водієві та супроводжуючому", - розповіли у ТЦК.

Водій, для уникнення дорожньо-транспортної пригоди:

швидко зреагував;

зупинив службове авто.

Тим часом громадянин, скориставшись моментом, почав втікати.

Який саме момент зазнімкували на відео

Зазначається, що на відео зафіксовано "саме момент зупинення громадянина для недопущення втечі".

"Але втримати його не вдалося, оскільки на той момент обидва військовослужбовці ще не оговталися від ефекту перцевого розчину", - повідомили у ТЦК.

Уточнюється, що на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Тривають першочергові слідчі дії.

"Просимо громадян зберігати спокій та утриматися від поширення неперевіреної інформації. Усі обставини події буде з'ясовано у правовому порядку", - підсумували у групі комунікацій Житомирського обласного ТЦК та СП.

Публікація Житомирського обласного ТЦК та СП (скриншот: facebook.com/zt.otck)