У Житомирі анонсували початок опалювального сезону та озвучили тарифи

Як розповів директор КП "Житомиртеплокомуненерго" Дмитро Рогожин, у місті підприємство повністю готове до початку опалювального сезону.

"Ми сьогодні розпочнемо розігрівати нашу велику котельню. А у понеділок ми повинні дати тепло у дитячі садочки, у школи. І до тих будинків, які на паралельних лініях. І в лікарні, і у перинатальний центр, як міський, так і обласний", - сказав він.

Варто зажувати, що він заявив, що тариф на теплопостачання для населення не зміниться.

"Тариф для населення у нас залишається незмінним: 1811,36 гривень за гігакалорію. Але ми повинні для формування різниці в тарифах показати, яку ж вартість буде мати тариф для населення. У нас був застосований діючий, але не застосований тариф 2037 гривень за гігакалорію для населення, на даний час 2122 гривень за гігакалорію", - сказав Рогожин.

Опалювальний сезон

Стандартна дата початок опалювального сезону в Україні - 15 жовтня. Однак рішення про початок подачі тепла до будинків приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря - 8 градусів протягом трьох днів з урахуванням прогнозу.

За прогнозом Укргідрометцентру, значне похолодання в Україні очікується наступного тижня.

Детальніше про початок опалювального сезону Україні читайте в матеріалі РБК-Україна "Батареї теплішають. Де вже стартував опалювальний сезон і наскільки готові до зими міста України".

Більш докладно про те, як міста України готуються до можливих блекаутів та перебоїв із теплопостачанням, – докладно в матеріалі РБК-Україна.

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