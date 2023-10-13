В Житомире анонсировали начало отопительного сезона и озвучили тарифы

Как рассказал директор КП "Житомиртеплокоммунэнерго" Дмитрий Рогожин, в городе предприятие полностью готово к началу отопительного сезона.

"Мы сегодня начнем разогревать нашу большую котельную. А в понедельник мы должны дать тепло в детские сады, в школы. И в те дома, которые на параллельных линиях. И в больницы, и в перинатальный центр, как городской, так и областной", – сказал он.

Следует заживать, что он заявил, что тариф на теплоснабжение для населения не изменится.

"Тариф для населения у нас остается неизменным: 1811,36 гривен за гигакалорию. Но мы должны для формирования разницы в тарифах показать, какую же стоимость будет иметь тариф для населения. У нас был применен действующий, но не применен тариф 2037 гривен за гигакалорию населения, в настоящее время 2122 гривен за гигакалорию", – сказал Рогожин.

Отопительный сезон

Стандартная дата начала отопительного сезона в Украине – 15 октября. Однако решение о начале подачи тепла в дома принимают местные власти в зависимости от средней температуры воздуха - 8 градусов в течение трех дней с учетом прогноза.

По прогнозу Укргидрометцентра, значительное похолодание в Украине ожидается на следующей неделе.

Подробнее о начале отопительного сезона Украине читайте в материале РБК-Украина "Батареи теплеют. Где уже стартовал отопительный сезон и насколько готовы к зиме города Украины".

Более подробно о том, как города Украины готовятся к возможным блекаутам и перебоям с теплоснабжением, подробно в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.