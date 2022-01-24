"Житомиргаз": застройщики выбирают газовое оборудование и комплексные услуги

Застройщики Житомира и Новоград-Волынского выбирают сертифицированное газовое оборудование для обустройства автономного отопления в современных многоквартирных домах.

Девять компаний-застройщиков доверили АО "Житомиргаз" установку энергоэффективного газового оборудования в новостройках. Подбор современного газового оборудования, согласно потребностей клиентов, осуществили специалисты 104.ua Клиентского пространства. Возможность индивидуально выбрать газовое оборудование стало одним из преимуществ комплексной услуги газификации новостроек.

"С начала 2021 года мы предлагаем широкий выбор сертифицированного газового оборудования от ведущих европейских производителей, а также собственный котел 104.ua Model T. Сейчас застройщики заказывают около 500 газовых котлов торговых марок как Baymak, Ariston, E.C.A., АТЕМ", - рассказывает начальник 104.ua Клиентского пространства в Житомирской области Ирина Выговская.

В свою очередь, "Житомиргаз" осуществляет доставку и монтаж газового оборудования, предоставляет гарантию и техническое обслуживание.

АО "Житомиргаз" более 65 лет работает с газовыми сетями. Опыт специалистов в сочетании с новейшими технологиями, позволяют выполнять работы любого уровня сложности.

Газовое оборудование легко выбрать онлайн на сайте market.104.ua. Индивидуальный подбор газового оборудования поможет совершить менеджер по телефону 0 800 304 104. Для удобства действует услуга "Перезвонить мне".