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"Житомиргаз": забудовники обирають газове обладнання і комплексні послуги

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Понеділок 24 січня 2022 17:10
"Житомиргаз": забудовники обирають газове обладнання і комплексні послуги Фото: енергоефективне газове обладнання у новобудовах (прес-служба "Житомиргазу")

Забудовники Житомира та Новоград-Волинського обирають сертифіковане газове обладнання для облаштування автономного опалення у сучасних багатоквартирних будинках.

Дев’ять компаній-забудовників довірили АТ "Житомиргаз" встановлення енергоефективного газового обладнання у новобудовах. Підбір сучасного газового обладнання, відповідно потреб клієнтів, здійснили фахівці 104.ua Клієнтського простору. Можливість індивідуально обрати газове обладнання стало однією з переваг комплексної послуги газифікації новобудов.

"З початку 2021 року ми пропонуємо широкий вибір сертифікованого газового обладнання від провідних європейських виробників, а також власний котел 104.ua Model T. Наразі забудовники замовиди близько 500 газових котлів торгових марок як Baymak, Ariston, E.C.A., АТЕМ", - розповідає начальник 104.ua Клієнтського простору у Житомирській області Ірина Виговська.

У свою чергу, "Житомиргаз" здійснює доставку і монтаж газового обладнання, надає гарантію та технічне обслуговування.

АТ "Житомиргаз" понад 65 років працює з газовими мережами. Досвід фахівців у поєднанні з новітніми технологіями, дозволяють виконувати роботи будь-якого рівня складності.

Газове обладнання легко обрати онлайн на сайті market.104.ua. Індивідуальний підбір газового обладнання допоможе здійснити менеджер за номером 0 800 304 104. Для зручності діє послуга "Передзвонити мені".

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