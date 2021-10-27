"Житомиргаз" установил 50 новых газорегуляторных пунктов шкафного типа

"Новые ШГРП обеспечат стабильную, бесперебойную и безопасную подачу газа более восьми тысячам клиентов компании на Житомирщине. ШГРП оборудованы современной автоматикой и качественными итальянскими регуляторами давления. Данное оснащение понижает и поддерживает постоянное давление газа в сети, независимо от объемов потребления. Обеспечивает корректную и безопасную работу газовых приборов, которые рассчитаны на потребление природного газа низкого давления. Оборудование на шкафных пунктах не только регулирует уровень давления газа, но и предотвращает его скачки, что делает его стабильным 24 часа в сутки 7 дней в неделю", - говорится в сообщении.

Кроме того, фильтры шкафного газорегуляторного пункта очищают голубое топливо перед подачей его потребителям.

"Оборудование было заменено в рамках выполнения инвестиционной программы компании. Финансируются такие работы за счет тарифа на распределение газа, поэтому своевременная оплата услуги доставки газа - залог содержания газораспределительных сетей и сооружений на них в надлежащем состоянии. Такое техническое оборудование стабильно работает независимо от температурных колебаний на протяжении года", - отметил технический директор АО "Житомиргаз" Сергей Колесник.

Модернизируя газовые сети области, до конца текущего года "Житомиргаз" планирует установить еще 13 новых ШГРП. По словам пресс-службы, оборудование будет обеспечивать регулирование подачи газа для почти двух тысяч потребителей Житомирской области.