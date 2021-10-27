"Житомиргаз" встановив 50 нових газорегуляторних пунктів шафового типу

"Нові ШГРП забезпечать стабільну, безперебійну та безпечну подачу газу більше восьми тисячам клієнтів компанії на Житомирщині. ШГРП обладнані сучасною автоматикою та якісними італійськими регуляторами тиску. Дане оснащення понижує та підтримує постійний тиск газу в мережі, незалежно від обсягів споживання. Забезпечує коректну та безпечну роботу газових приладів, які розраховані на споживання природного газу низького тиску. Обладнання на шафових пунктах не тільки регулює рівень тиску газу, а й запобігає його стрибкам, робить його стабільним 24 години на добу 7 днів на тиждень", - йдеться у повідомленні.

Крім того, фільтри шафового газорегуляторного пункту очищують блакитне паливо перед подачею його споживачам.

"Обладнання було замінено у рамках виконання інвестиційної програми компанії. Фінансуються такі роботи за рахунок тарифу на розподіл газу, тому вчасна оплата послуги доставки газу - запорука утримання газорозподільних мереж і споруд на них в належному стані. Таке технічне устаткування стабільно працює незалежно від температурних коливань на протязі року", - зазначив технічний директор АТ "Житомиргаз" Сергій Колесник.

Модернізуючи газові мережі області, до кінця поточного року "Житомиргаз" планує встановити ще 13 нових ШГРП. За словами прес-служби, обладнання забезпечуватиме регулювання подачі газу майже двом тисячам споживачів Житомирської області.