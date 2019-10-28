"Житомиргаз Сбыт": почти 2,5 тыс. потребителей могут управлять запасом газа онлайн

Зимний запас газа по акции "Твоя энергонезависимость" приобрели 2 440 клиентов ООО "Житомиргаз Сбыт". С 15 октября они получили уникальную возможность управлять запасом газа онлайн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В рамках акции "Твоя энергонезависимость" клиенты "Житомиргаз Сбыта" приобрели более 2,5 млн куб. м газа про запас. С 15 октября они могут самостоятельно определять, когда с максимальной выгодой использовать купленный ими зимний запас газа. Для этого в Личном кабинете на 104.ua необходимо выбрать период для использования газа из запаса, а также его долю в общем объеме потребления за месяц (в диапазоне от 0 до 100%).

"В случае расчета по акционной цене потребителю необходимо будет оплатить только за услуги по доставке газа (распределение и транспортировка). Стоимость этих услуг, а также остаток предоплаченного газа по акции отображаются в ежемесячном счете за использованное топливо как в "Личном кабинете" онлайн на сайте 104.ua, так и при получении печатной платежки по почте. Напоминаем, что потребителям, которые воспользовались акцией, важно обязательно ежемесячно передавать показания счетчика газа для осуществления корректного учета потребленного газа", - рассказывает директор ООО "Житомиргаз Сбыт" Вячеслав Тарасов.

По словам пресс-службы, для участников акции, которые воздержатся от заявок на управление, действуют обычные условия акции. То есть, по умолчанию они получат газ из запаса в те месяцы, когда его цена окажется ниже цены ПСО, установленной для других потребителей.

"Тем потребителям, которые хотят воспользоваться своим газовым запасом, но не имеют "Личного кабинета" на сайте 104.ua, должны обратиться в Центры обслуживания клиентов или отделение газового хозяйства в населенном пункте, где проживают. В срок с первого по последнее число каждого месяца можно сформировать заявку на использование заказанного газа вместе с менеджером управления клиентского сервиса", - говорится в сообщении.