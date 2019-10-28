"Житомиргаз Збут": майже 2,5 тис. споживачів можуть керувати запасом газу онлайн

Зимовий запас газу по акції "Твоя енергонезалежність" придбали 2 440 клієнтів ТОВ "Житомиргаз Збут". З 15 жовтня вони отримали унікальну можливість керувати запасом газу онлайн. Про це повідомляє прес-служба компанії.

В рамках акції "Твоя енергонезалежність" клієнти "Житомиргаз Збуту" придбали більше 2,5 млн куб. м газу про запас. З 15 жовтня вони можуть самостійно визначати, коли з максимальною вигодою використовувати куплений ними зимовий запас газу. Для цього в Особистому кабінеті на 104.ua необхідно вибрати період для використання газу із запасу, а також його частку в загальному обсязі споживання за місяць (в діапазоні від 0 до 100%).

"У разі розрахунку за акційною ціною споживачеві необхідно буде сплатити лише за послуги з доставки газу (розподіл і транспортування). Вартість цих послуг, а також залишок передплаченого газу по акції відображатимуться у щомісячному рахунку за використане паливо як в "Особистому кабінеті" онлайн на сайті 104.ua, так і при отриманні друкованої платіжки поштою. Нагадуємо, що споживачам, які скористалися акцією, важливо обов’язково щомісяця передавати показання лічильника газу для коректного здійснення обліку спожитого газу" - розповідає директор ТОВ " Житомиргаз Збут" В’ячеслав Тарасов.

За словами прес-служби, для учасників акції, які утримаються від заявок на управління, діють звичайні умови акції. Тобто, за замовчуванням вони отримають газ із запасу в ті місяці, коли його ціна виявиться нижче ціни ПСО, встановленої для інших споживачів.

"Тим споживачам, що хочуть скористатися своїм газовим запасом, але не мають "Особистого кабінету" на сайті 104.ua, повинні звернутися до Центрів обслуговування клієнтів або відділення газового господарства у населеному пункті, де проживають. У термін з першого по останнє число кожного місяця можна сформувати заявку на використання замовленого газу разом із менеджером управління клієнтського сервісу", - йдеться у повідомленні.