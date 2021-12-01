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"Житомиргаз" предлагает комплексную услугу замены газовых котлов

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Среда 01 декабря 2021 14:17
"Житомиргаз" предлагает комплексную услугу замены газовых котлов

АО "Житомиргаз" в 2021 году предложило новую услугу - продажу газового оборудования. Новые образцы отопительной техники имеют показатели энергоэффективности по сравнению с котлами 10-15 летней давности.

"В начале 2021 года компания предоставляет новую услугу - индивидуальный подбор газового оборудования под потребности клиента. Всего потребителями природного газа был приобретен 181 котел. И со стартом отопительного сезона владельцы новой техники уже имели возможность оценить ее преимущества, ведь замена старого оборудования на новое, с новыми комплектующими, приводит к экономии. Коэффициент полезного действия (КПД) старых котлов намного ниже, потому что их основные теплообменники изготовляли из стали или чугуна, а в современных они изготовлены из нержавеющей стали или меди", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что благодаря внедрению производителями новейших технологий, котлы становятся экономнее. Так, в сентябре market.104.ua вывело на рынок собственный котел 104.ua Model T, который позволяет экономить до 40% газа в отопительный период.

Он имеет энергоэффективную систему теплообменников. Эта модель предназначена для отопления и нагрева воды в квартирах и частных домах и ее КПД равен 92%. К тому же котел - безопасен, ведь выброс продуктов сгорания природного газа выводится турбиной наружу, за пределы помещения.

Энергоэффективное газовое оборудование легко выбрать онлайн на сайте market.104.ua . На нем имеется широкий выбор современной и энергоэффективной техники, детальным описанием и характеристикой. А если еще останутся вопросы – Вас проконсультирует менеджер по телефону 0 800 304 104. Там же можно заказать услугу "Перезвонить мне".

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